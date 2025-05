Kolejna darmowa gra na Steam. Znany tytuł oparty na głośnej licencji w prezencie

Jest rok 50. przed naszą erą. Cała Galia została podbita przez Rzymian... Cała? Nie! Mała osada, zamieszkała przez nieugiętych Galów, wciąż stawia opór najeźdźcom i uprzykrza życie legionom rzymskim stacjonującym w obozach Rabarbarum, Akwarium, Relanium i Delirium.

W małej wiosce w Armoryce panuje pokój, a mieszkający w niej wieśniacy zajmują się swoimi codziennymi sprawami. Nasi dwaj bohaterowie Asteriks i Obeliks polują na dzika, kowal i sprzedawca ryb jak zwykle się kłócą, a niesiony na swojej tarczy szef wioski baczy na wszystko na placu wioski.

Ale pewnego pięknego dnia, po całodziennym polowaniu, Asteriks i Obeliks wracają do wioski w płomieniach, splądrowanej przez Rzymian! Asteriks i Obeliks udają się więc na ratunek mieszkańcom w towarzystwie wiernego Idefiksa. Podróż ta poprowadzi ich przez Normandię, Grecję, Helwecję, Egipt aż do Rzymu, gdzie zrobią wszystko, by ocalić mieszkańców wioski ze szponów Cezara... – czytamy w oficjalnym opisie gry.