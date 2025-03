Kolejna darmowa gra na Steam. Nowa niespodzianka za darmo dla graczy

Mamy czwartek, a to oznacza wysyp darmowych gier. Steam nie chciał być gorszy od Epic Games Store i właśnie tego dnia zaproponował swoją własną grę całkowicie za darmo. W ciągu kilku najbliższych dni użytkownicy komputerów osobistych mogą w ramach prezentu zgarnąć Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning. Jest to produkcja point and click stworzona przez studio Entertainment Forge i wydana w 2016 roku. Tytuł może pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami na Steam, a teraz każdy chętny może sprawdzić ten tytuł i przypisać go swojego konta już na zawsze.

Dołącz do emerytowanego królika-handlowca, Hanka, i jego psiego kompana, Larry'ego, w pierwszej części tej fabularnej serii gier. Wykorzystując swoją wiedzę o wpływie i perswazji, próbują przetrwać apokalipsę – nie narażając przy tym własnej skóry. Dzięki mieszance czarnego humoru i rzeczywistych technik wpływu, ta gra narracyjna oddaje Ci kontrolę nad wyborami bohaterów. Czy zdołasz przekonać płochliwe zwierzę do wejścia do niebezpiecznych miejsc w poszukiwaniu łupów? Czy zaryzykujesz życie swojego zbieracza dla większej ilości zasobów? – brzmi oficjalny opis na Steam.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie przycisk „Dodaj do konta”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam. Oferta trwa do 18 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.