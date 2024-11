Kolejna aktualizacja Star Wars Outlaws obejmie „trzy kluczowe obszary” gry. Twórcy wsłuchują się w opinie graczy

Szczegóły przekazał Drew Rechner – reżyser kreatywny Star Wars Outlaws. Jak zaznaczył twórca, pierwszym z elementów, który doczeka się poprawek, jest walka, w której zespół widzi „prawdziwą szansę na dodanie większej głębi i emocji do doświadczenia”. Ulepszeń nie zabraknie też w zakresie skradania się oraz sterowania postacią.

Pierwszym kluczowym obszarem ulepszeń w grze jest walka, w której widzimy prawdziwą szansę na dodanie większej głębi i emocji do doświadczenia, dodatkowo nagradzając taktykę i precyzję. Drugim kluczowym obszarem jest skradanie się, które nie tylko poprawia czytelność i spójność wykrywania wrogów, ale także zapewnia wybór sposobu podejścia do każdego spotkania. Wreszcie, nasz trzeci kluczowy obszar skupia się na sterowaniu postacią, co oznacza poprawę niezawodności osłony, zwiększenie szybkości reakcji podczas wspinania się i kucania oraz ogólną poprawę spójności sterowania. – przekazał Rechner.