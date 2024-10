Klimatyczny zwiastun Metaphor: ReFantazio szykuje graczy na premierę. Zobaczcie nowy trailer od Atlus

Materiałowi towarzyszy cover utworu „Burn the Witch”.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, Metaphor: ReFantazio spotkało się z fenomenalnym odbiorem wśród recenzentów . JRPG już za moment trafi w ręce graczy, a Atlus podzielił się właśnie klimatycznym zwiastunem premierowym. Materiałowi towarzyszy cover utworu „Burn the Witch” zespołu Radiohead.

Metaphor: ReFantazio na premierowym zwiastunie

Do sieci trafił już premierowy zwiastun Metaphor: ReFantazio. Nadciągający jRPG możemy zobaczyć na klimatycznym materiale, gdzie usłyszmy również cover utworu „Burn the Witch” zespołu Radiohead. Trailer zachęcający do sięgnięcia po produkcję znajduje się na dole wiadomości.

Metaphor: ReFantazio zabierze nas do wyjątkowego, fantastycznego świata, w którym zadecydujemy o swoim przeznaczeniu i zmierzymy się z lękami. Gracze otrzymają do swojej dyspozycji ponad 40 Archetypów, z których każdy zaoferuje inne zdolności. Wśród nich znajdziemy między innymi Mistrza Elementów mogącego przywołać meteor czy Mesjasza uwalniającego potężny piorun.