Klimatyczne Verne: The Shape of Fantasy już dostępne

Verne: The Shape of Fantasy to propozycja od deweloperów z Gametopia. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje znane ze wspierania niezależnych produkcji Assemble Entertainment. Gra jest już dostępna, a my zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym, szczególnie jeśli lubicie klimatyczne produkcje utrzymane w pikselartowej oprawie.

Verne: The Shape of Fantasy powinno przypaść do gustu fanom retro

Verne: The Shape of Fantasy zabierze graczy w podróż do tajemniczego świata - Hemera. Grając jako tytułowy Jules Verne będziemy eksplorować, poznawać i rozwiązywać tajemnice skrywane przez słynną Atlantydę. Wszystko po to, by uratować świat przed wyniszczającą go wojną.



Po Verne: The Shape of Fantasy powinniście spodziewać się aktywności charakterystycznych dla gier przygodowych w starym stylu. Twórcy obiecują, że fabuła gry niejednokrotnie nas zaskoczy, a spora w tym zasługa nieliniowych dialogów. Na wyróżnienie zasługuje również charakterystyczna pełna detali pikselartowa szata. Jeśli dzieło autorstwa studia Gametopia Was zaintrygowało, na Steam znajdziecie do przetestowania demo.