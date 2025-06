Klawiatura mechaniczna RAZER BlackWidow V3 Mini HyperSpeed aż 309 zł taniej w Media Expert

Podczas gry liczy się precyzja i szybkość, właśnie dlatego RAZER stworzył klawiaturę gamingową BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Dzięki znakomitemu czasowi reakcji oraz responsywnym klawiszom uzyskasz przewagę nad przeciwnikami i sięgniesz po zwycięstwo w ulubionych grach.

BlackWidow V3 Mini HyperSpeed to klawiatura, która powstała specjalnie z myślą o wymaganiach graczy. Mechaniczne klawisze o wyjątkowo krótkim skoku zapewniają możliwość błyskawicznego wydawania wielu komend jednocześnie, co jest ogromnym atutem w grach, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy.

Pod każdym klawiszem znajduje się żółty przełącznik RAZER, który charakteryzuje się niezwykle cichą pracą oraz wysoką czułością. Do naciśnięcia przycisku wymagany jest ciężar zaledwie 45 g, natomiast zakres ruchu klawisza to 3,5 milimetra, przy czym do wydania komendy wystarczy 1,2 milimetra. Szybki czas powrotu i linearny profil pracy sprawia, że BlackWidow V3 Mini HyperSpeed to wymarzona klawiatura dla graczy, którzy potrzebują najwyższej wydajności podczas potyczek w sieci.