Klasyczna strzelanka z N64 powraca na konsole Nintendo. Zwiastun premierowy Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered

Premiera Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered odbyła się w mijającym tygodniu. Z tej okazji wydano specjalny zwiastun premierowy, który pozwala przekonać się jak ta gra prezentuje się na Switchu.

W oficjalnej zapowiedzi czytamy: Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered to wierna rekonstrukcja klasycznej strzelanki FPS wydanej oryginalnie w 2000 roku, ulepszona za pomocą zastrzeżonego silnika KEX Engine firmy Nightdive Studios do gry na nowoczesnych urządzeniach w wysokiej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę.