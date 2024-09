Kinowe hity jeszcze w tym roku w SkyShowtime. Długa lista nowości

W kolejnych miesiącach otrzymamy kilka kinowych premier, które zmierzają do SkyShowtime.

Platforma przygotowała bogatą ofertę na najbliższe miesiące bieżącego roku. Subskrybenci mogą spodziewać się kilku premier prosto z kin, w tym największych tegorocznych hitów. Już na początku października w ofercie SkyShowtime pojawi się Kung Fu Panda 4, a w listopadzie do biblioteki trafią Istoty fantastyczne oraz Abigail. Jeszcze na ten rok zaplanowano premiery filmów Ciche miejsce: Dzień pierwszy oraz Kaskader. Nie zabraknie również interesujących seriali, na czele z Fight Night: The Million Dollar Heist, Teacup i The Madison, a na przyszły rok zaplanowano Sweetpea, Happy Face, Dexter: Resurrection, czy A Recipe for Murder. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Sprawdźcie również, na jakie nowości możemy liczyć jeszcze we wrześniu na SkyShowtime. SkyShowtime – premiery filmów i seriali na koniec 2024 i początek 2025 roku A Recipe for Murder

Data premiery: Premiera w 2025 Oryginalny serial SkyShowtime A Recipe for Murder to wciągająca produkcja dokumentalna, opowiadająca o brutalnej śmierci kolumbijskiego chirurga Edwina Arriety, który zginął na rajskiej wyspie w Tajlandii z rąk Daniela Sancho – 29-letniego początkującego szefa kuchni znanego z filmów na YouTube. Sancho, syn jednego z najsłynniejszych hiszpańskich aktorów, Rodolfo Sancho, został osądzony przez tajlandzki sąd i na początku tego lata skazany na dożywocie. Mimo że proces był szeroko relacjonowany przez światowe media, nadal nie wiadomo, co łączyło Arrietę z Sanchem. Ten pięcioodcinkowy serial poszukuje prawdy nie tylko o ich relacji, ale także o podwójnym życiu, jakie prowadzili obaj mężczyźni. Znany dokumentalista Jose Gomez, badając toksyczny związek, kulisy szokującego odkrycia poćwiartowanego ciała i późniejsze śledztwo, rzuca światło na rolę tajlandzkiego systemu prawnego, mediów, a nawet samych widzów. Abigail

Data premiery: Listopad 2024 Radio Silence, twórcy filmowych horrorów „Ready or Not”, „Krzyk” (2022) i „Krzyk VI”, prezentują nową, zuchwałą i krwiożerczą wizję wampirów w produkcji Abigail. Tajemniczy handlarz wynajmuje grupę złoczyńców, aby porwać córkę potężnej osoby ze świata przestępczego. Ich zadaniem jest strzec 12-letniej baletnicy przez jedną noc, aby uzyskać okup w wysokości 50 milionów dolarów. Gdy grupa porywaczy zaczyna topnieć jeden po drugim, ku swojemu przerażeniu odkrywają, że są zamknięci w odizolowanej rezydencji, a ich podopieczna nie jest wcale zwykłą małą dziewczynką. Ciche miejsce: Dzień pierwszy

Data premiery: Zostanie podana w późniejszym czasie Przeżyj dzień, w którym ucichł świat, w przerażającej kontynuacji uniwersum Cichego miejsca. Kiedy Samira (Lupita Nyong’o) wraca do Nowego Jorku, jej rutynowa podróż zamienia się w koszmar, gdy atakują ją tajemnicze stworzenia polujące na wszystko, co wydaje dźwięki. W towarzystwie kota Froda i pewnego nieoczekiwanego sojusznika (Joseph Quinn), Samira musi wyruszyć w niebezpieczną podróż przez miasto, które nagle ucichło - by przeżyć, trzeba zachować ciszę. W tym trzymającym w napięciu thrillerze występują także Djimon Hounsou i Alex Wolff. Dexter: Resurrection

Data premiery: Zostanie podana w późniejszym czasie Laureat Złotego Globu i nagrody SAG Michael C. Hall ponownie wciela się w rolę Dextera Morgana w Dexter: Resurrection, którego akcja rozgrywa się współcześnie. Fight Night: The Million Dollar Heist

Data premiery: 2 grudnia 2024 Serial oparty na iHeart, uznanym podcaście o prawdziwych zbrodniach, opowiada niesławną historię zbrojnego napadu w noc historycznej walki Muhammada Alego w 1970 roku. Wydarzenie zmieniło nie tylko życie jednego człowieka, ale ostatecznie przekształciło Atlantę w „Czarną Mekkę”. Kiedy oszust o pseudonimie Chicken Man (Kevin Hart), aby uczcić walkę, organizuje afterparty, na które zaprasza najbogatszych ludzi w kraju, wieczór kończy się najbardziej zuchwałym napadem w kryminalnej historii Atlanty. Podejrzany o zorganizowanie zbrodni Chicken Man za wszelką cenę pragnie oczyścić swoje imię, musi więc przekonać do siebie swojego dawnego przeciwnika, J. D. Hudsona (Don Cheadle), jednego z pierwszych czarnoskórych detektywów policji miejskiej, którego zadaniem jest doprowadzenie winnych przed oblicze sprawiedliwości. Happy Face

Data premiery: Premiera w 2025 Happy Face, do którego scenariusz napisały Melissa Moore i M. Bridget Cook, to serial inspirowany prawdziwą historią Moore, uznanym przez krytyków podcastem Happy Face od iHeartPodcasts and Moore oraz autobiografią “Shattered Silence”. W rolach głównych występują: nominowana do nagrody Emmy i laureatka nagrody Tony Annaleigh Ashford oraz nominowany do nagrody Emmy i dwukrotnie do Złotego Globu Dennis Quaid. Happy Face (Quaid) to osadzony w więzieniu seryjny morderca, który jest również ojcem Melissy (Ashford), niegdyś bardzo ukochanym przez córkę. Po dziesięcioleciach bez kontaktu w końcu znajduje sposób, żeby wymusić powrót do życia swojego dziecka. W wyścigu z czasem Melissa musi dowiedzieć się, czy za zbrodnię popełnioną przez jej ojca na śmierć zostanie skazany niewinny człowiek. W miarę rozwoju fabuły bohaterka odkrywa, jaki wpływ miał jej ojciec na rodziny swoich ofiar, mierząc się jednocześnie z rozliczeniem własnej tożsamości. Hysteria!

Data premiery: 28 października 2024 Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. podczas „satanistycznej paniki”. Kiedy uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej drużyny futbolowej znika, licealny zespół rockowy wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem, budując wokół siebie aurę satanistycznego zespołu metalowego. Jednak dziwna seria morderstw, porwań i doniesień o „nadprzyrodzonej aktywności” wywołuje panikę. Zaczyna się polowanie na czarownice, które prowadzi bezpośrednio do nich. W serialu Hysteria! występują: Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn i Bruce Campbel Istoty fantastyczne (IF)

Data premiery: 28 listopada 2024 Istoty fantastyczne to wzruszająca i zabawna opowieść o dziewczynce, która odkrywa w sobie zdolność widzenia wyimaginowanych przyjaciół, zwanych IF. Pewnego dnia wyrusza w magiczną podróż, aby ponownie połączyć dzieci z ich zapomnianymi IF-ami zanim znikną. Film jest rodzinną przygodą, w którą trzeba uwierzyć, żeby ją naprawdę zobaczyć i przeżyć. Scenariusz i reżyseria – John Krasinski, w roli głównej – Ryan Reynolds.

Kung Fu Panda 4

Data premiery: 6 października 2024 Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka -Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Lockerbie: A Search for Truth

Data premiery: Premiera w 2025 21 grudnia 1988 r. 259 pasażerów i członków załogi lotu Pan Am Flight 103 zginęło w wyniku eksplozji samolotu Pan Am Flight 103 nad Lockerbie, a kolejnych 11 osób straciło życie, gdy 38 minut po starcie maszyna rozbiła się nad spokojnym szkockim miasteczkiem. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki dr Jim Swire (Colin Firth), zostaje mianowany rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar, które jednoczą się, by domagać się prawdy i sprawiedliwości. Wędrując przez kontynenty i między politycznymi podziałami, Jim wyrusza w pełną wyzwań podróż, która zagraża nie tylko stabilizacji jego rodziny i życia, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Gdy prawda wymyka mu się z rąk, pogląd Jima na świat zostaje na zawsze zbrukany. Badając wydarzenia z katastrofy i jej następstwa, Lockerbie: A Search for Truth przedstawia intymną opowieść o mężczyźnie, mężu i ojcu, który ryzykuje wszystko dla uczczenia pamięci córki i nieustępliwego dążenia do prawdy i sprawiedliwości. Star Trek: Strange New Worlds (S3)

Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie Strange New Worlds to serial opowiadający o latach, kiedy kapitan Christopher Pike zasiadał za sterami U.S.S. Enterprise. Pordukcja śledzi losy kapitania Pike’a, oficera naukowego Spocka i Numeru Jeden, którzy wraz z załogą U.S.S. Enterprise odkrywają nowe światy w czasach przed pojawieniem się na statku kapitana Kirka. Sweetpea

Data premiery: Premiera w 2025 Serial jest przewrotnie pokręconą opowieścią o wściekłości i dorastaniu na podstawie powieści C.J. Skuske pod tym samym tytułem. W roli Rhiannon Lewis występuje Ella Purnell (Yellowjackets). Rhiannon nie robi większego wrażenia – ludzie mijają ją na ulicy, nawet na nią nie spojrzawszy. Jest ciągle pomijana przy okazji awansów w pracy, facet, który jej się podoba, nie chce się zaangażować, a jej ojciec jest bardzo chory. Wtedy wszystko w jej życiu wywraca się do góry nogami. Rhiannon zostaje zepchnięta na skraj przepaści i traci kontrolę. Nagle ta nieśmiała osoba znika, a na jej miejscu pojawia się młoda kobieta zdolna do wszystkiego... Życie Rhiannon ulega przemianie, gdy zyskuje nową, odurzającą moc. Ale czy uda jej się utrzymać w tajemnicy swoją zabójczą stronę? Teacup

Data premiery: 16 listopada 2024 Teacup opowiada historię zróżnicowanej grupy ludzi z wiejskich obszarów Georgii, którzy, aby przetrwać, muszą się zjednoczyć w obliczu tajemniczego zagrożenia. Produkcja inspirowana bestsellerem New York Timesa, powieścią Roberta McCammona “Stinger”. Kaskader (The Fall Guy)

Data premiery: 1 grudnia 2024 Ryan Gosling wciela się w rolę Colta Seaversa, kaskadera po przejściach, który niedawno uległ wypadkowi, niemal niweczącemu jego karierę. Colt daje się przekonać do powrotu do kariery kaskaderskiej, gdy dowiaduje się, że jego była, Jody (Emily Blunt), kręci film i zaprasza go do wzięcia w nim udziału. Mając nadzieję na odzyskanie miłości swojego życia, Colt wraca na plan filmowy, ale okazuje się, że główny bohater nowego filmu zaginął, a produkcja staje pod znakiem zapytania. Uwikłany w coraz bardziej szalony spisek, musi rozwiązać zagadkę, aby uratować film i dać sobie ostatnią szansę na odzyskanie Jody. Czy cokolwiek mogłoby pójść po jego myśli? David Leitch (reżyser Bullet Train i producent Johna Wicka) zapewnia porywającą akcję, zabawną komedię i klasyczną historię miłosną – a wszystko to zamknięte w jednej, pełnej kaskaderskich popisów przygodzie. The Madison

Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie Kolejna odsłona powiększającego się uniwersum Yellowstone. The Madison to szczere studium żałoby i więzi międzyludzkich, opowiadające historię rodziny z Nowego Jorku w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie. W serialu występuje nominowana do Oscara Michelle Pfeiffer. Yellowstone 150

Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie Z okazji 150. rocznicy założenia Parku Narodowego Yellowstone Kevin Costner wyrusza na wyprawę, aby sprawdzić, czy jest on nadal tak dziki i nie skalany ludzką działalnością, jak w dniu powstania, a także wspomina wydarzenia, które doprowadziły do objęcia parku ochroną. 1923 (S2)

Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie Drugi sezon znakomitego prequela Yellowstone z Harrisonem Fordem i Helen Mirren w rolach głównych. Na początku XX wieku Duttonowie stawiają czoła nowym wyzwaniom, w tym wzrostowi ekspansji Zachodu, prohibicji i Wielkiemu Kryzysowi.

