SkyShowtime we wrześniu z samymi hitami. Dwie kinowe nowości i powrót popularnego serialu

Platforma pochwaliła się swoją ofertą na najbliższy miesiąc. We wrześniu na SkyShowtime pojawi się sporo gorących premier, w tym dwie kinowe nowości. Do biblioteki serwisu trafi Żegnajcie laleczki, czyli najnowsza produkcja wyreżyserowana przez Ethana Coena. Swoją premierę będzie miał również horror Przeklęta woda od twórcy Dwie minuty do piekła.

Ciekawe wygląda również oferta serialowa, na czele z drugim sezonem Tulsa King, czyli tytułem wyprodukowanym przez Taylora Sheridana, w którym główną rolę zagrał Sylvester Stallone. Ponadto pojawi się drugi sezon Frasier, druga część Knucklesa, a także nowy serial, czyli Douglas is Cancelled z gwiazdą Strażników Galaktyki. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.

SkyShowtime – nowości we wrześniu 2024

Douglas is Cancelled – 5 września

Siwiejący już prezenter programów publicystycznych, Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), to doświadczony i szanowany gospodarz Live At Six, a także wyśmienity gawędziarz. Mężczyzna kocha swoje życie, które stworzył z żoną Sheilą (Alex Kingston), również pracującą w mediach, redaktorką jednej z gazet. Choć Douglas ma niezwykle bogate doświadczenie, za kulisami potrzebuje ciągłego wsparcia ze strony swojej młodszej koleżanki współprowadzącej z nim program, Madeline (Karen Gillan), znającej się na technologii i mediach społecznościowych. Douglas, traktowany jak skarb narodowy, któremu nie można nic zarzucić, wiedzie życie pełne przywilejów – do czasu, gdy nierozważny żart na weselu kuzyna zostaje podsłuchany przez innego gościa, który grozi ujawnieniem go w mediach społecznościowych. Rozpętuje się medialna burza i histeria w sieci, w trakcie której rzekoma niedyskrecja Douglasa jest analizowana i wyolbrzymiana do nieproporcjonalnych rozmiarów, a każdy z komentujących ma na ten temat własne zdanie. Pragnąc uciec od kontrowersji, Douglas próbuje odnaleźć się w tej chaotycznej i niemożliwej do opanowania sytuacji – ale czy może liczyć na wsparcie swojego agenta i współpracowników? Co zrobi Douglas? Czy stał się ofiarą „kultury anulowania”? Co motywuje Madeline do publikowania w imieniu Douglasa postów, obserwowanych przez dwa miliony osób? Jest przyjacielem czy wrogiem? Oto jest pytanie.

Knuckles (druga część sezonu) – 14 września

W tej nowej produkcji aktorskiej towarzyszymy Knucklesowi, kiedy zgadza się trenować Wade’a i uczy go, jak zostać wojownikiem Echidną. To zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej. Adam Pally powróci do swojej roli z serii filmowej jako Wade Whipple. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don’t Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) oraz występujący gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która powróci jako Maddie.

Tulsa King (Sezon 2) – 18 września

Bohaterem serialu Tulsa King jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight „Generał” Manfredi (Sylvester Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia, a jego szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu zupełnie dla siebie obcym. W drugim sezonie ponownie pojawią się takie gwiazdy jak Annabella Sciorra i Tatiana Zappardino, a partnerować im będą: Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza i Jay Will, a także Garrett Hedlund i Dana Delany.

Żegnajcie laleczki (film) – 23 września