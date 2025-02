Kingdom Come: Deliverance stworzyło podstawy pod sukces drugiej odsłony. Poznaliśmy opinię byłego pracownika Warhorse Studios

Przy okazji dowiedzieliśmy się również o złych wspomnieniach pracownika z czasów, kiedy studio zajmowało się tworzeniem Kingdom Come: Deliverance. Podczas trwania tego procesu wiele osób „pracowało dzień i noc za minimalne wynagrodzenie”. Niestety Tomas nie podzielił się szczegółami - uważa on jednak, że spora część zespołu została niesprawiedliwie potraktowana przez szefostwo odpowiedzialne za zarządzanie. Warto dodać, że informacje podane we wpisie nie są oficjalnie potwierdzone. Możliwe więc, że na przykład Daniel Vavra odniesie się w przyszłości do tej sytuacji.

Na koniec przypomnijmy, że pierwsze Kingdom Come: Deliverance zadebiutowało 13 lutego 2018 roku i jest dostępne na PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Tytuł zebrał na Steamie ponad 114 tysięcy ocen, z czego 83 procent okazało się pozytywne.