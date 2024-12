Kingdom Come: Deliverance 2 na 40-minutowym gameplayu. Zobaczcie początek przygody

Udostępniony przez redakcję IGN gameplay z Kingdom Come: Deliverance 2 trwa aż 43 minuty. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany materiał prezentuje pierwsze kilkadziesiąt minut nadchodzącej kontynuacji przygód Henryka. Zainteresowani mają okazję rzucić okiem nie tylko na świetnie wyglądające scenki przerywnikowe, ale też na fragmenty rozgrywki poświęcone walce. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się nowe informacje na temat Kingdom Come: Deliverance 2 . Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi wiadomości związanych ze wspomnianym tytułem. Jedna z redakcji opublikowała bowiem długi gameplay z wyczekiwanej przez wielu graczy produkcji Warhorse Studios.

Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie – czytamy w opisie gry.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 11 lutego 2025 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Warhorse Studios zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance 2 – grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.