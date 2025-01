Kingdom Come: Deliverance 2 z planami rozwoju. Fabularne DLC, wyścigi konne i nie tylko

Okazuje się, że gracze Kingdom Come: Deliverance 2 będą mogli liczyć nie tylko na płatne, ale także na darmowe atrakcje. Już wiosną 2025 roku nadchodząca produkcja Warhorse Studios zostanie wzbogacona o wyścigi konne, tryb trudny, a także funkcje o nazwie „cyrulik”, dzięki której gracze będą mogli dostosować wygląd głównego bohatera poprzez zmianę jego fryzury . Wszystko to w ramach bezpłatnej aktualizacji.

Premiera Kingdom Come: Deliverance 2 zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem deweloperzy z Warhorse Studios postanowili jeszcze bardziej podgrzać atmosferę wokół swojej produkcji. Czeski zespół podzielił się bowiem planami rozwoju nadchodzącej kontynuacji przygód Henryka.

Latem 2025 roku Kingdom Come: Deliverance 2 doczeka się natomiast pierwszego fabularnego rozszerzenia. Zgodnie z przekazanymi informacjami w dodatku „Crushes with Death” gracze będą musieli „pomóc tajemniczemu artyście o mglistej przeszłości” . To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ na fanów przygód Henryka czekać będą jeszcze dwa płatne DLC.

Jesienią tego roku Kingdom Come: Deliverance 2 otrzyma dodatek „Legacy of the Forge”, w którym gracze „przywrócą świetność kuźni w Kutnej Horze i zostaną mistrzami kowalstwa”. Trzecie rozszerzenie fabularne ukaże się natomiast zimą 2025 roku. W DLC zatytułowanym „Mysteria Ecclesia” fani przygód Henryka zbadają klasztor w Sedlec i „powstrzymają epidemię śmiertelnej zarazy”. Na dole wiadomości znajdzie zwiastun nadchodzących atrakcji.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje już 4 lutego 2025 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Warhorse Studios zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka(dziesiąt) godzin i (nadal) nie chciałem kończyć.