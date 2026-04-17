Kingdom Come 2 z nominacją LGBTQ+. Vavra: to nie jest „woke”

Wydane ponad rok temu Kingdom Come: Deliverance 2 było grą naprawdę dobrą. Dobrą na tyle, że udało jej się zgarnąć kilka branżowych nagród.

Teraz zresztą czeska produkcja ma okazję, by ponownie włożyć coś do gabloty. A wszystko w ramach plebiscytu Gayming Awards.

Kingdom Come z nominacją od Gayming Awards

I nie jest to żaden błąd w pisowni, a sprytna gra słów. Mowa bowiem o plebiscycie związany ze społecznością LGBTQ+, w ramach którego Kingdom Come: Deliverance 2 zgarnęło dwie nominacje. Jedną w kategorii Gayming fan favorite, druga zaś przypadła Hans Capon jako Best LGBTQ+ Character. To drugie ma związek z potencjalną romantyczną relacją, do jakiej może dojść pomiędzy głównym bohaterem, Henrykiem, a właśnie Hansem.