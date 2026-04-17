Kingdom Come 2 z nominacją LGBTQ+. Vavra: to nie jest „woke”

Wydane ponad rok temu Kingdom Come: Deliverance 2 było grą naprawdę dobrą. Dobrą na tyle, że udało jej się zgarnąć kilka branżowych nagród.
Teraz zresztą czeska produkcja ma okazję, by ponownie włożyć coś do gabloty. A wszystko w ramach plebiscytu Gayming Awards.
Kingdom Come z nominacją od Gayming Awards
I nie jest to żaden błąd w pisowni, a sprytna gra słów. Mowa bowiem o plebiscycie związany ze społecznością LGBTQ+, w ramach którego Kingdom Come: Deliverance 2 zgarnęło dwie nominacje. Jedną w kategorii Gayming fan favorite, druga zaś przypadła Hans Capon jako Best LGBTQ+ Character. To drugie ma związek z potencjalną romantyczną relacją, do jakiej może dojść pomiędzy głównym bohaterem, Henrykiem, a właśnie Hansem.
Głos w tej sprawie zabrał Daniel Vavra, jeden ze współzałożycieli Warhorse Studios:
Pośród wszystkich różnych nagród i nominacji, jakie otrzymaliśmy, właśnie zostaliśmy nominowani do GAYMING AWARDS! Jestem z tego naprawdę dumny, ponieważ absolutnie podtrzymuję fakt, że sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest dokładnie taki, jak powinno się to robić. Bez przymusu, naturalnie i edukacyjnie (ponieważ pokazujemy, jak sprawy naprawdę wyglądały w średniowieczu, bez ich idealizowania) – i bez wpychania tego nikomu do gardła ani prób reedukacji, jak ma to miejsce w przypadku tak wielu tytułów, które słusznie nazywa się dziś “woke”.
Co ciekawe, Vavra przyznał wprost, iż to on naciskał na to, by wątek homoseksualnego romansu się w Kingdom Come: Deliverance 2 pojawił. Jednocześnie odparł on zarzuty, jakoby w efekcie jego gra wpasowywała się w ramy tzw. woke. Co więcej, 50-latek otwarcie odciął się od całego terminu, nazywając nonsensem “nadmiar wymuszonego ‘woke’ w branży rozgrywkowej”.
Dalsza część wpisu Vavry wygląda tak:
Uczyniliśmy społeczność gejowską szczęśliwą i daliśmy im WYBÓR bycia sobą, tak jak daliśmy go innym w innych wyborach i zadaniach, a każdy, kto nie jest tym zainteresowany, prawdopodobnie nawet tego nie zauważył. Z wyjątkiem, oczywiście, bardzo małej i bardzo głośnej mniejszości. To był mój pomysł, moja decyzja i moja odpowiedzialność, i musiałem przekonywać innych, żeby to zrobić. Wierzę, że absolutna większość ludzi odbiera to dokładnie tak, jak zostało to zamierzone, a sprzedaż i recenzje użytkowników to potwierdzają. Nic z powyższego nie oznacza, że osobiście nie uważam nadmiaru wymuszonego „woke” nonsensu w branży rozrywkowej za irytujący w tym samym czasie.
Nagrody Gayming Awards 2026 przyznane zostaną 8 czerwca 2026. O tytuł gry roku zawalczą tam m.in. Ghost of Yotei, Hades 2 oraz Hollow Knight: Silksong.
