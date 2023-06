Kim zagramy w Jagged Alliance 3? Twórcy prezentują najemników

Do premiery coraz bliżej!

Tym razem Waszym celem będzie wyzwolenie Grand Chien, a główną motywacją bohaterów jest chęć zarobku, co nie powinno dziwić, gdyż w końcu mamy tu do czynienia z najemnikami. W Jagged Alliance 3 najemnicy będą oczekiwać należytej zapłaty za swoje usługi, gdyż bez niej po prostu zrezygnują i opuszczą szeregi grupy. Oczywiście, im bardziej doświadczony i wykwalifikowany jest dany bohater, tym większych zarobków będzie oczekiwał.

Premiera Jagged Alliance 3 zbliża się wielkimi krokami. Fani serii oraz gatunku z pewnością odliczają już dni. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z najnowszym materiałem, który skupia się na prezentacji najemników .

Twoim zadaniem jest stworzenie idealnego zespołu do każdej z misji. Najemnicy opisywani są przez mocne i słabe strony, potężne zdolności specjalne oraz unikalne cechy osobowości. Starannie rozważ te wszystkie czynniki, dzięki czemu zyskasz przewagę zarówno na polu bitwy, jak i w aspektach strategicznych kampanii.



Na koniec przypomnijmy, że Jagged Alliance 3 zmierza wyłącznie na PC, a premiera gry zaplanowana została na 14 lipca. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu wspomnianej produkcji, zapraszamy Was do lektury: Jagged Alliance 3 – Mamy szansę na godnego następcę – gamescom 2022.