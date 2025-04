Kiedyś było lepiej? Billy Idol wspomina klubowe szaleństwa lat 80. z Drew Barrymore

Barrymore uśmiechała się, wspominając, jak wiele dla niej znaczył Idol:

Po latach para znów spotkała się na planie filmu “Od wesela do wesela” z 1998 roku, w którym Idol zagrał kultowy epizod u boku Barrymore i Adama Sandlera

Byłam taka podekscytowana, że znów jesteśmy razem. Czułam się, jakbyśmy wczoraj wyskoczyli razem do klubu! Ogarnia mnie fala nostalgii. Czuję, jakby czas w ogóle nie minął. Jakbyśmy znów byli w klubie, znów kręcili Od wesela do wesela. Ty się w ogóle nie zmieniłeś. Nadal świetnie wyglądasz! Boże, jak ja tęsknię za tańcem. Tęsknię za klubami! W tamtych miejscach grano każdy rodzaj muzyki, ale to ty się przebiłeś i zmieniłeś świat. Wszyscy ci za to dziękujemy.