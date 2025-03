Kiedy nowy film Jordana Peele’a, twórcy Uciekaj? Znamy datę premiery

Fani Jordana Peele’a będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Universal oficjalnie ogłosił, że jego nowy, wciąż niezatytułowany film trafi do kin dopiero 23 października 2026 roku. To duże opóźnienie względem pierwotnego planu – produkcja miała początkowo zadebiutować w grudniu 2024 roku, ale przez zeszłoroczne strajki scenarzystów i aktorów zdjęcia zostały przełożone, a projekt wypadł z kalendarza premier. To będzie czwarty film tego bardzo cenionego i popularnego twórcy, który wcześniej nakręcił Uciekaj, To my i Nie!.

Co ciekawe, według ostatnich doniesień, Peele miał początkowo inne plany na swój czwarty film, ale ostatecznie zmienił koncepcję i pracuje teraz nad zupełnie nowym projektem. Podobnie jak Quentin Tarantino – Peele najpewniej zmienił całkowicie koncepcje swojego kolejnego filmu. Szczegóły fabuły pozostają ścisłą tajemnicą, a obsada również nie została potwierdzona – wśród potencjalnych nazwisk wymieniano Janelle Monáe, Selenę Gomez, Reginę Hall, Stevena Yeuna i Daniela Kaluuyę, ale żadna z tych informacji nie została oficjalnie potwierdzona.