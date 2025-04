Kiedy Capcom ujawni Resident Evil 9? Teoretycznie jest szansa na lato

W miarę jak oficjalne źródła milczą, do głosu dochodzą przecieki i plotki – standard. Jeden z wiarygodnych informatorów, znany jako AestheticGamer lub Dusk Golem, twierdzi, że Resident Evil 9 będzie „wielkim przeobrażeniem” serii, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Resident Evil 4 czy też Resident Evil 7. Choć do takich rewelacji warto podchodzić ostrożnie, to analizując wcześniejsze schematy działania Capcomu, można pokusić się o przewidzenie potencjalnego terminu zapowiedzi gry.

Po upadku targów E3, Capcom zacieśnił współpracę z Sony, a jego tytuły były regularnie prezentowane na wydarzeniach takich jak State of Play i PlayStation Showcase. Wielu fanów spodziewało się zapowiedzi Resident Evil 9 podczas State of Play w lutym 2025 roku, jednak gra się tam nie pojawiła. W sieci krążą plotki o letnim PlayStation Showcase 2025, co może być najbardziej prawdopodobnym momentem zapowiedzi. Dodatkowo, we wrześniu 2024 roku pojawił się przeciek sugerujący, że Resident Evil 9 ma zostać wydane w drugiej połowie 2025 roku. Jeśli to prawda, to letnia zapowiedź z premierą jesienią lub zimą wpisywałaby się w dotychczasowy schemat, krótki odstęp między prezentacją, a debiutem gry.

Warto jednak pamiętać, że w 2026 roku seria Resident Evil obchodzić będzie swoje 30-lecie. Istnieje więc możliwość, że Capcom celowo wstrzymuje się z ogłoszeniem Resident Evil 9, by związać je z tą wyjątkową rocznicą. Taki scenariusz przeczyłby wcześniejszym przeciekom, ale nie jest zupełnie nieprawdopodobny, zwłaszcza jeśli gra rzeczywiście ma przynieść duże zmiany i być „ambitnym krokiem naprzód”.

Oprócz PlayStation Showcase, Capcom mógłby także zaprezentować grę podczas Summer Game Fest 2025 lub The Game Awards 2025 w grudniu. Jeśli Resident Evil 9 pojawiłoby się dopiero na The Game Awards, prawdopodobna data premiery przesunęłaby się na 2026 rok, chyba że studio zdecyduje się na zaskakujący ruch i natychmiastowe udostępnienie gry – choć to mało realne.

Jeśli faktycznie Resident Evil 9 ma być przełomową odsłoną, to niezależnie od czasu oczekiwania, warto dać twórcom czas na zrobienie czegoś co wstrząśnie pozytywnie graczami.