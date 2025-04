Kevin Spacey wrócił do swojej najsłynniejszej roli. I to w promocyjnym materiale nowej produkcji Netflixa

W 2017 roku Kevin Spacey został oskarżony o molestowanie przez aktora Anthony’ego Rappa. Przed dwoma laty Spacey został oczyszczony z zarzutów, ale wciąż nie udało mu się wrócić do Hollywood. Mimo to pomocną dłoń wyciągnął do niego komik Tim Dillon, który zaprosił do go udziału w promocji jego najnowszego występu, który zadebiutował na Netflixie. Aktor miał okazję ponownie wcielić się we Franka Underwooda, głównego bohatera serialu House of Cards.

Kevin Spacey ponownie jako Frank Underwood w klipie promocyjnym nowego programu komediowego

W zapowiedzi specjalnego programu Dillona zatytułowanego I’m Your Mother, Spacey zagrał Underwooda i nawiązał zabawny dialog z komikiem. Pada nawiązanie do Szklanej pułapki, a ostatecznie fikcyjny były prezydent Stanów Zjednoczonych szantażuje Dillona, wykorzystując jego zamówienia z DoorDash, jako kartę przetargową. Na końcu Underwood pyta się, gdzie dostępny jest jego najnowszy program. Gdy komik odpowiada, że na Netflixie, Spacey komentuje: „Ty plugawy, samotny, nikczemny, mały karaluchu. Ale podoba mi się to”.