Keanu Reeves dołączył do obsady Sonica 3 w zaskakującej roli

Pod koniec marca zakończyły się zdjęcia do Sonica 3. Dopiero teraz ujawniono, że w obsadzie głosowej filmu znajdzie się Keanu Reeves. Aktora niedawno mogliśmy zobaczyć na planie filmu Outcome od Jonaha Hilla, ale nie będzie to jego jedyna produkcja, która w najbliższym czasie trafi do kin. Paramount Pictures potwierdził, że gwiazdor wcieli się w Shadowa w trzeciej części Sonica.

Sonic 3 – Keanu Reeves wcieli się w Shadowa

Shadow został po raz pierwszy wprowadzony do uniwersum w Sonic Adventure 2 z 2001 roku. Postać jest przeciwieństwem Sonica – jest bardziej mroczna, impulsywna, a jednocześnie posiada te same moce, co maskotka Segi. W filmie współpracuje z doktorem Robotnikiem, który pragnie odzyskać swoją fortunę i zniszczyć Sonica oraz jego przyjaciół.