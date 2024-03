Zdjęcia do Sonic The Hedgehog 3 zakończone. Reżyser zdradza kilka ciekawostek

Wyczekiwany przez fanów Sonic The Hedgehog 3 zaliczył ważną fazę produkcji. Reżyser tego widowiska, Jeff Fowler ogłosił, że zdjęcia do filmu zostały zakończone.

Jak widać poniżej, Fowler nie tylko to potwierdził zakończenie zdjęć, ale zdecydował się założyć koszulkę z napisem „Keep Calm and Jim Carrey On”, co jest ukłonem w stronę aktora, odgrywającego niezwykle ważną rolę. Być może pamiętacie, że Jim Carrey przeszedł na emeryturę i jedyną rzeczą, dla której był gotów zawiesić ją na chwilę był scenariusz kolejnej odsłony przygód Sonica. Nie bez znaczenia są też trzy grafiki znajdujące się na klapsie.

