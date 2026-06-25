Każdy fan Gwiezdnych wojen chciałby to mieć. Kosmiczna cena za kawałek historii

Chociaż cena jest wysoka, to nadal może być dobrą okazją dla kolekcjonerów.

Kolekcjonerskie pamiątki związane z Gwiezdnymi wojnami potrafią osiągać zawrotne ceny, ale najnowsza aukcja zestawu Early Bird Mailer z 1977 roku pokazuje, że nawet sprzedaż za ponad 5 tysięcy dolarów może po czasie wyglądać jak wyjątkowa okazja. Jesienią 1977 roku Gwiezdne wojny były już prawdziwym fenomenem, a firma Kenner miała w rękach licencję na zabawki związane z filmem. Problem polegał na tym, że nie miała jeszcze gotowych zabawek. Produkcja figurek akcji wymagała czasu, którego przed świętami Bożego Narodzenia po prostu brakowało. Zamiast klasycznego produktu, Kenner sprzedał więc obietnicę przyszłej dostawy, czyli Early Bird Certificate Package. Klienci otrzymywali specjalny zestaw z certyfikatem, a właściwe figurki miały trafić do nich dopiero w kolejnym roku. Gwiezdne wojny – kolekcjonerskie figurki sprzedane za ponad 21 tysięcy złotych Dziś ten pomysł uznawany jest za jeden z pierwszych przykładów zabawkowego preorderu, który w świecie współczesnych kolekcjonerów stał się już czymś całkowicie normalnym. Podobne mechanizmy stosują obecnie między innymi firmy tworzące limitowane figurki i kolekcjonerskie wydania dla fanów popkultury.

Jeden z takich historycznych zestawów został niedawno sprzedany na eBayu za 5 655 dolarów, czyli ponad 21 300 zł. Aukcja przyciągnęła 44 oferty, a kwota końcowa może wydawać się imponująca, zwłaszcza że mowa o kilku niewielkich figurkach z plastiku. W pudełku znalazły się cztery postacie zapakowane w oryginalne woreczki: Luke Skywalker, księżniczka Leia, Chewbacca oraz R2-D2. Do kompletu dołączono także oryginalne pudełko wysyłkowe, książeczkę oraz certyfikat. Na pierwszy rzut oka sprzedający miał więc powody do zadowolenia. W praktyce istnieje jednak spora szansa, że zestaw mógł osiągnąć znacznie wyższą cenę. Bardzo podobny egzemplarz pojawił się bowiem w domu aukcyjnym Hake’s, gdzie licytacja przekroczyła już 11 tysięcy dolarów, a szacowana wartość całego zestawu mieści się w przedziale od 20 do 30 tysięcy dolarów.

GramTV przedstawia:

Różnica wynika przede wszystkim z profesjonalnej oceny stanu zachowania. Zestaw wystawiony w Hake’s otrzymał grading na poziomie 85, co dla poważnych kolekcjonerów ma ogromne znaczenie. Certyfikowana ocena potrafi wielokrotnie podnieść wartość przedmiotu, szczególnie gdy mowa o tak wczesnym i ważnym elemencie historii Gwiezdnych wojen. Nie bez znaczenia pozostaje również miejsce sprzedaży. eBay daje ogromny zasięg, ale wyspecjalizowany dom aukcyjny przyciąga kolekcjonerów gotowych zapłacić więcej za przedmiot o potwierdzonej autentyczności i odpowiednio opisanym stanie. Właśnie dlatego zestaw sprzedany za 5 655 dolarów może z perspektywy kupującego okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Oryginalny Early Bird Mailer zajmuje wyjątkowe miejsce w historii licencjonowanych gadżetów. Powstał w momencie, gdy Kenner nie nadążył za gigantyczną popularnością filmu, ale jednocześnie znalazł sposób, aby nie przegapić najważniejszego sezonu sprzedażowego roku. Klienci kupowali wtedy nie gotową zabawkę, lecz obietnicę, że pierwsze figurki Star Wars trafią do nich w późniejszym terminie. Z dzisiejszej perspektywy była to decyzja ryzykowna, ale niezwykle skuteczna. Zestaw obejmujący Luke’a Skywalkera, księżniczkę Leię, Chewbaccę i R2-D2 stał się jednym z najbardziej pożądanych artefaktów wśród fanów sagi. Dodatkowo fakt, że figurki pochodzą z samego początku historii zabawkowej marki Star Wars, sprawia, że ich wartość stale rośnie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.