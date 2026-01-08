Już niedługo pojawi się nowa technologia Wi-Fi, ale nikt jej nie potrzebuje?

Nowy standard Wi-Fi 8 obiecuje stabilniejsze połączenia, ale jego szybki debiut budzi wątpliwości.

Routery obsługujące Wi-Fi 8 mają trafić do sprzedaży jeszcze w 2026 roku. Problem w tym, że dla wielu użytkowników Wi-Fi 7 wciąż pozostaje nowością, a spora część rynku nadal korzysta z urządzeń z Wi-Fi 6. Zapowiedzi nowej technologii wywołały więc pytania o sens tak szybkiego wprowadzania kolejnej generacji. Wi-Fi 8 – stabilno ść zamiast rekord ów pr ędkości Nowy standard zaprezentowany podczas targów CES 2026 nie ma skupiać się na samym zwiększaniu prędkości transferu. Zamiast tego producenci stawiają na większą stabilność połączenia, lepszą efektywność energetyczną oraz wydajniejszą komunikację peer-to-peer. Wi-Fi 8 ma także lepiej radzić sobie z utrzymaniem stabilnej łączności, gdy urządzenie znajduje się w ruchu.

Takie rozwiązania mogą sprawdzić się nie tylko w grach, ale również w środowiskach, gdzie liczy się niezawodność połączenia, a nie maksymalny transfer danych.

Mimo zapowiadanych ulepszeń, społeczność reaguje sceptycznie. Internauci zwracają uwagę, że niewielu użytkowników korzysta dziś z Wi-Fi 7, a wielu operatorów wciąż oferuje routery oparte na Wi-Fi 6. Tempo wprowadzania kolejnych generacji technologii porównywane jest do rynku telewizorów 8K, gdy większość treści nie jest nawet nadawana w 4K. Pojawiają się jednak głosy, że Wi-Fi 8 może znaleźć swoje miejsce poza domami użytkowników. Stabilność i niezawodność połączeń mają kluczowe znaczenie w przemyśle, gdzie zdalne sterowanie maszynami wymaga ciągłej i bezpiecznej komunikacji. Jednocześnie przypomniano, że certyfikacja standardu Wi-Fi 8 ma zostać sfinalizowana dopiero w 2028 roku, a wprowadzanie sprzętu wcześniej wpisuje się w dotychczasowy cykl rozwoju kolejnych wersji technologii bezprzewodowej. Mimo to internauci żartują, że gdy zdecydują się na zakup routera z Wi-Fi 8, na rynku będzie już kolejna generacja.