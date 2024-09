Już dziś debiut Age of Mythology: Retold. Uwagę graczy zwraca jednak cena dodatku

Nie zabrakło jednak pewnych kontrowersji. Okazuje się bowiem, że DLC The Legacy Deity Portrait Pack, dodające do gry pakiet portretów z oryginalnej gry, jest według wielu osób zbyt drogie. Dodatek jest aktualnie oceniony „bardzo negatywnie”, a gracze uważają, że taki zestaw powinien być darmowy. Jego cena wynosi 25 zł.

Age of Mythology: Retold to gra twórców wielokrotnie nagradzanej serii Age of Empires, wykraczająca poza historię do mitycznej ery, w której bogowie, potwory i ludzie ścierali się ze sobą. Retold to epickie i innowacyjne doświadczenie zarówno dla weteranów, jak i nowicjuszy, łączące najlepsze elementy z uwielbianego przez fanów Age of Mythology i standardów wizualnych oraz założeń rozgrywki współczesnych strategii czasu rzeczywistego. Zabezpiecz swoje królestwo, dowódź legendarnymi potworami i wezwij moc bogów, aby zmiażdżyć wrogów. – czytamy w opisie gry.