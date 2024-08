Pierwsze recenzje Age of Mythology: Retold. Tytuł powinien przypaść do gustu i nowicjuszom, i weteranom

Według krytyków Age of Mythology: Retold to bardziej przystępny dla współczesnej publiczności tytuł, który przypadnie do gustu zarówno nowicjuszom, jak i weteranom. Pochwały zbiera między innymi odnowiona mechanika rozgrywki, ulepszona grafika, innowacyjne rozwiązania czy różne poprawki w zakresie Quality of Life. Wielu uważa, że tytuł stanowi świetne odświeżenie klasycznej gry strategicznej, które dzięki unowocześnieniu trafi do graczy zarówno dopiero rozpoczynających swoją przygodę, jak i fanów, którzy pamiętają oryginał.

Choć głosów krytyki nie pojawiło się na ten moment wiele, gra nie jest oczywiście pozbawiona wad. Część recenzentów uważa, że Age of Mythology: Retold nie oferuje zbyt wiele ponad graficzne ulepszenia i lekko przerobioną kampanię. Pojawiły się również uwagi co do systemu priorytetów osadników.

Recenzje Age of Mythology: Retold

CGMagazine – 9,5/10

Player 2 – 9,1/10

GamingTrend – 9/10

TheGamer – 9/10

Inverse – 9/10

Voxel – 8,5/10

Hobby Consolas – 8,5/10

GameStar – 8,5/10

GamesHub – 8/10

PCGamesN – 8/10

PC Gamer – 7,5/10

Shacknews – 7/10

MGG – 7/10

Age of Mythology: Retold to gra twórców wielokrotnie nagradzanej serii Age of Empires, wykraczająca poza historię do mitycznej ery, w której bogowie, potwory i ludzie ścierali się ze sobą. Retold to epickie i innowacyjne doświadczenie zarówno dla weteranów, jak i nowicjuszy, łączące najlepsze elementy z uwielbianego przez fanów Age of Mythology i standardów wizualnych oraz założeń rozgrywki współczesnych strategii czasu rzeczywistego. Zabezpiecz swoje królestwo, dowódź legendarnymi potworami i wezwij moc bogów, aby zmiażdżyć wrogów. – czytamy w opisie gry.

Na koniec warto przypomnieć, że Age of Mythology: Retold zadebiutuje 4 września 2024 roku. Gra ukaże się na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. Produkcja trafi również do usługi Xbox Game Pass i PC Game Pass.