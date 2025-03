Jutrzejszy dzień będzie wielkim dla fanów My Hero Academia. Nadchodzi zwiastun wyczekiwanej produkcji

Fani anime potrafią być niesamowicie, pozytywnie nakręceni na ich ulubiony, fikcyjny świat. Osoby, które uwielbiają uniwersum My Hero Academia, mogą zacierać ręce, bowiem 10 marca pojawi się zwiastun lubianej przez nich produkcji.

Jednym z nich jest My Hero Academia: Vigilantes, spin-off, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Po zakończonej sukcesem serii mangowej, zapowiedziano anime na jej podstawie. Fani wyczekujący kolejnych informacji powinni zatem zacierać ręce, bowiem już jutro pojawi się główny zwiastun tej produkcji.

My Hero Academia to jedna z najpopularniejszych serii anime na świecie. Adaptacja mangi autorstwa Koheia Horikoshiego zdobyła ogromną rzeszę fanów na całym globie. W ostatnich latach popularność tego uniwersum wzrosła do takiego stopnia, że również powiązane z nim projekty stały się bardzo popularne.

Anime My Hero Academia: Vigilantes zostało oficjalnie zapowiedziane podczas Jump Fest 2025. Następnie potwierdzono, że jego premiera odbędzie się w kwietniu 2025 roku. Wiadomo również, kto podłoży głosy głównym bohaterom:

Shuichiro Umeda jako Koichi Haimawairi/The Crawler

Ikumi Hasegawa jako Kazuho Haneyama/Pop Step

Yasuhiro Mamiya jako Oguro Iwao/Knuckleduster

Warto dodać, że 2025 rok będzie szczególny dla fanów My Hero Academia, ponieważ zaplanowano także premierę ostatniego, ósmego sezonu głównej serii. Ma on trafić na ekrany pod koniec roku i będzie produkowany przez studio Bones, które do tej pory doskonale radziło sobie z adaptacją.

Fani zastanawiają się co prawda, czy zakończenie anime będzie w pełni wierne mandze, ponieważ finał papierowej wersji wzbudził mieszane odczucia. Na ten moment nic jednak nie wskazuje na to, by twórcy planowali jakiekolwiek zmiany względem oryginału.