Jumplight Odyssey to nowa gra twórców Armello inspirowana anime z lat 70.

Jeśli wydane w 2015 roku Armello przypadło Wam do gustu i z niecierpliwością czekacie na kolejne dzieło australijskiego studia League of Geeks, to mamy dla Was świetne wieści. Deweloperzy zaprezentowali wczoraj pierwszy zwiastun Jumplight Odyssey – przygodowej symulacji statku kosmicznego z elementami gatunku roguelite, która dodatkowo utrzymana jest w klimatach science fiction. Brzmi ciekawie, prawda?

Jumplight Odyssey pozwoli graczom poczuć klimat kosmicznych serii anime z lat 70.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Jumplight Odyssey inspirowane jest „epickimi przygodami rodem z kosmicznych serii anime z lat 70., takich jak Star Blazers”. W trakcie rozgrywki gracze będą musieli dbać o potrzeby pasażerów i członków załogi. Nie zabraknie też eksploracji układów planetarnych o zróżnicowanych biomach oraz zarządzania układami statku i zapobieganiu różnego rodzaju awariom.



Gracze będą mogli również awansować członków załogi, którzy podczas zabawy będą wchodzić ze sobą w interakcje i nawiązywać relacje. Deweloperzy podkreślają, że poszczególne relacje oraz występujące incydenty mają wpływ na postacie, a kluczem do sukcesu będzie dbanie o ich odpowiedni nastrój. W przeciwnym razie użytkownicy będą musieli „zmierzyć się z konsekwencjami”.



Jumplight Odyssey ma być również grą „dla miłośników budowania statków”. Konieczne będzie bowiem projektowanie optymalnych układów korytarzy oraz opracowanie „efektywnych procesów zarządzania”. Użytkownicy będą również musieli mądrze korzystać z różnego rodzaju zasobów, by zarówno sam statek, jak i załoga przetrwali jak najdłużej.