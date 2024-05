Piraci z Karaibów otrzymają aż dwa nowe filmy. Czy w którymś wystąpi Johnny Depp?

Scenariusz do nowej głównej części napisze Jeff Nathanson, znany z pracy nad Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, Faceci w Czerni 3, aktorskiego remake’u Król Lwa oraz Mufasa: Król Lew. Z kolei za scenariusz do spin-offu z Robbie odpowiada Christina Hodson, napisała historię do Ptaków nocy, Bumblebee i Flasha.

Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć oba filmy i myślę, że Disney zgadza się, że naprawdę chcą nakręcić też wersję Margot - dodał Bruckheimer.

Craig Mazin, twórca The Last of Us, pracował nad historią do ponownego uruchomienia serii wraz z oryginalnym scenarzystą Tedem Elliotem. Mazin powiedział L.A. Times, że ich scenariusz był bardzo dziwny, co spodobało się Disneyowi. Jednak projekt utknął w martwym punkcie z powodu zeszłorocznych strajków scenarzystów i aktorów.

W dalszej części wywiadu Jerry Bruckheimer pochwalił pracę Nathansona. Przyznał, że trzeci akt historii do nowych Piratów z Karaibów jest “wspaniały”.