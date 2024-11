Piraci z Karaibów 6 z terminem rozpoczęcia prac na planie. Co z Johnnym Deppem?

Po kilkuletniej przerwie Piraci z Karaibów powracają. Jeszcze w maju dowiedzieliśmy się, że Disney planuje dwie nowe części swojej słynnej serii. Scenariusz do nowej głównej odsłony napisze Jeff Nathanson, znany z pracy nad Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, Faceci w Czerni 3, aktorskiego remake’u Król Lwa oraz Mufasa: Król Lew. W przygotowaniu jest także spin-off z kobiecą obsadą, w której główną rolę zagra Margot Robbie. Za scenariusz do tej produkcji Christina Hodson, która napisała historię do Ptaków nocy, Bumblebee i Flasha. Teraz jeden z tych projektów zyskał termin rozpoczęcia prac na planie, które rozpoczną się w przyszłym roku.

Wciąż nie wiadomo, czy Johnny Depp powróci do roli kapitana Jacka Sparrowa. Aktor miał okazję wystąpić we wszystkich pięciu częściach serii, ale miał Disneyowi za złe, że studio odcięło się od niego po pozwie jego byłem żonie Amber Heard. Depp ostatecznie wygrał z Heard i powoli powraca do łask, również w Hollywood. Niedawno poinformowano, że gwiazdor wystąpi w nowym filmie u boku Penelope Cruz. Redaktor World of Reel twierdzi, że Sparrowa w ogóle nie zobaczymy w Piratach z Karaibów 6, nawet w gościnnej roli.