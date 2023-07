Joey Batey naciskał, aby Jaskier miał romans z mężczyzną. Aktor ingerował w scenariusze do 3 sezonu Wiedźmina

Premiera pierwszej części trzeciego sezonu Wiedźmina już za nami. Widzowie jednak nie rzucili się tłumnie do oglądania i trzeci sezon Wiedźmina zaliczył rozczarowującą oglądalność w premierowy weekend. Fani już po drugiej serii skarżyli się, że serial za bardzo odchodzi od materiału źródłowego, tworząc swoją własną historię, która ma niewiele wspólnego z książkami Andrzeja Sapkowskiego. I chociaż twórcy zapowiadali większe przyłożenie się do adaptacji powieści, to jeszcze przed premierą nowych odcinków głośno zrobiło się o biseksualnym Jaskrze. W jednym z ostatnich wywiadów Joey Batey opowiedział, jak to się stało, że popularny bard z prawdziwego kobieciarza stał się osobą, która weszła w intymną relację z innym męskim bohaterem.