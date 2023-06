Recenzja dwóch pierwszych odcinków Wiedźmina: Sezon 3. Pożegnanie Białego Wilka

Serialowy Wiedźmin wkracza w swoją ostatnią fazę, czyli walkę o przetrwanie. Chociaż dwa pierwsze sezony zaliczyły bardzo dobrą oglądalność, to opinie widzów o ekranizacji powieści Andrzeja Sapkowskiego od Netflixa nie pozostawiają złudzeń, że nie jest to wymarzona adaptacja dla fanów Geralta z Rivii. Ale trzeci sezon ma ważny czynnik, który może przekonać do powrotu te osoby, które miały już zrezygnować z oglądania po drugiej serii. Odejście Henry’ego Cavilla paradoksalnie może być zbawienne dla serialu i wszyscy będą chcieli zobaczyć, jak aktor po raz ostatni poradził sobie w tej roli. Identyczny mechanizm zadziała przy czwartym sezonie, a przynajmniej jego pierwszych odcinkach, w których duża część widzów będzie chciała sprawdzić, jakiego Geralta stworzy Liam Hemsworth. I choć platforma marketingowo może to wykorzystać na swoją korzyść, tak koniec końców i tak serial będzie musiał bronić się historią i postaciami, z czym wcześniej miał duży problem. Początek trzeciego sezonu nie zapowiada w tej kwestii żadnej rewolucji, pomimo tego, że rozpoczyna się całkiem obiecująco.

Jeżeli gdziekolwiek szukać potwierdzenia słów showrunnerki Lauren Schmidt Hissrich dotyczących wierności z literackim oryginałem, a także chęci naprawienia błędów z poprzedniego sezonu, to właśnie w pierwszym odcinków trzeciej serii. Nie oznacza to zmianę jakości o sto osiemdziesiąt stopni. Co to, to nie, bo wciąż to ten sam Wiedźmin, choć tym razem widać, że scenarzyści przynajmniej otwierali czasem książki, aby podebrać pewne motywy. No właśnie, trzeci sezon serialu nie zamienia się w pełnoprawną ekranizację książek, ale tym razem twórcy wykorzystali poszczególne wątki, które doskonale są znane fanom powieści Sapkowskiego.

Akcja nowych odcinków rozpoczyna się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Geralt wraz z Yennefer i Ciri podróżują w poszukiwaniu nowego domu, nie mogąc nigdzie ułożyć sobie życia przez ataki bandytów, czy agentów wysłanych do poszukiwania dziewczyny przez koronowane głowy ze wszystkich królestw. W końcu Geralt podejmuje decyzje, że musi odnaleźć Rience’a i raz na zawsze powstrzymać jego krwawe zapędy. Yennefer ma inny plan i postanawia szkolić dziewczynę, zabierając ją do Aretuzy. W międzyczasie Jaskier wdaje się w niebezpieczną dworską intrygę z samym księciem Redanii i jego poplecznikami.

Co prawda wszystko wrzucone jest bez większego ładu i składu, aby tylko odhaczyć najbardziej ikoniczne fragmenty książek, które wcześniej zostały zignorowane przez twórców. Czy to działa? Muszę przyznać, że nawet tak. Wątek rodzinnych relacji, choć potraktowany powierzchownie i zbyt pośpiesznie, to czuć w nim serce, które mogłoby stanowić o sile tego sezonu. Pomijając fakt, że Yennefer nawiązuje bardziej przyjacielską relację z Ciri, niż na linii matka-córka, to miło patrzy się na z pozoru zwykłe i niewiele wnoszące sceny, gdy cała trójka je wspólnie kolacje, albo rozmawiają o sytuacji na świecie. Nawet wtedy, gdy jest to nieporadne, to w końcu otrzymujemy sceny, które w jakiś sposób rozwijają bohaterów, a nie mają jedynie służyć do popchnięcia fabuły do przodu.

Szkoda, że w trwającym godzinę pierwszym odcinku upchnięto aż trzy sceny akcji, gdzie przynajmniej jedna z nich jest zupełnie niepotrzebna. Dokładnie widać, że twórcy celują w zupełnie innego odbiorcę, niż HBO ze swoim Rodem smoka, więc wyszli z założenia, że im więcej akcji, tym historia będzie bardziej angażująca, a publika otrzyma odpowiednią dawkę emocji. Ale co za dużo, to nie zdrowo i znana ze zwiastuna scena walki z potworem podczas festiwalu Belleteyn jest nudna, skąpana w mroku, a do tego kończy się w momencie, w którym powinna dopiero się rozpocząć. Złego słowa za to napisać nie można o finałowej batalii pod koniec pierwszego odcinka, która naprawdę robi wrażenie. Henry Cavill popisuje się swoimi umiejętnościami, praca kamery działa jak należy, a nawet niekontrolowany przez twórców chaos, zaczyna działać na korzyść tej sceny. Jeżeli więc polubiliście scenę akcji z pierwszego odcinka pierwszego sezonu, to zdecydowanie znajdziecie w trzecim sezonie coś dla siebie.