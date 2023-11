Joaquin Phoenix ostro o krytyce Napoleona: Kogo to obchodzi?

Napolen to najnowszy filmowy epos wyreżyserowany przez Ridleya Scotta. Widowisko jest mocno krytykowane za niezgodność z faktami historycznymi. Krytycy wytykają jeszcze kilka innych wad, ale właśnie luźne podejście do autentycznych dziejów wielkiego francuskiego wodza, jest upatrywane jako główna bolączka filmu.

Gorzkie słowa padające pod adresem filmu odpierane były już przez samego reżysera, który nie przebierając w słowach odniósł się do recenzentów. Teraz dołączył do nie go odtwórca głównej roli, Joaquin Phoenix. Także on uznał, że historyczna poprawność nie jest ważna.

Joaquin Phoenix odpiera ataki na Napoleona

Jak wiadomo, Joaquin Phoenix jest odtwórcą głównej i tytułowej roli nowego filmu Ridleya Scotta. Aktor wcielił się z wielka pasją w Napoleona, ale jego rola jest krytykowana za zbyt swobodne potraktowanie prawdy historycznej o Bonapartem. Aktor powinien odnieść się do krytycznych opinii i w jednym wywiadzie powiedział, że tak naprawdę nikogo to nie obchodzi.