„Byłeś tam? Nie? To się, k***a, zamknij!” – Ridley Scott ostro komentuje krytykę Napoleona

Już w najbliższy piątek w kinach pojawi się Napoleon, czyli wielkie widowisko Ridleya Scotta, które powstano dla Apple’a. Produkcja miała już swoje pierwsze pokazy na festiwalach filmowych, po których pojawiły się negatywne komentarze dotyczące przekłamań faktów historycznych przez reżysera. Niedawno szerokim echem odbiły się słowa reżysera w The New Yorker, gdzie polecił narzekającym na jego film historykom, aby „znaleźli sobie coś innego do roboty”. W wywiadzie dla The Times Scott tym razem nie przebierał w słowach i polecił, aby historycy „się zamknęli”.