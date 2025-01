Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Następny prezent za tydzień

Nadszedł czwartek, a to oznacza, że w Epic Games Store pojawi się kolejna darmowa gra do odebrania dla PC-towców. Tym razem sklep zaoferuje Behind the Frame: The Finest Scenery, czyli klimatyczną grę przygodową z elementami RPG od Silver Lining Studio. Produkcja zadebiutowała na rynku w sierpniu 2021 roku, zgarniając pozytywne opinie od graczy. Na Steam aż 95% osób poleca ten tytuł, a już od 17:00 każdy użytkownik sklepu Epic Games będzie mógł samodzielnie sprawdzić tę grę.

Behind the Frame to żywa, interaktywna opowieść o młodej artystce, która kończy pracę nad finalną częścią swojego zgłoszenia do galerii sztuki. To relaksujące i subtelne doświadczenie, które może być odtwarzane w dowolnym tempie. Zanurz się w panoramicznym świecie wypełnionym zachwycającymi kolorami, piękną, ręcznie animowaną grafiką i przyjemną dla ucha ścieżką dźwiękową. Jako zapalona artystka szukaj brakujących kolorów, które ożywią Twoje obrazy – pamiętając o okazjonalnych przerwach na kawę i śniadanie, które napędzą cię do działania. Każdy z obrazów ma swoją historię do opowiedzenia.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowej grze z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę Escape Academy. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.