Jeszcze w tym miesiącu na konsole Xbox ma trafić wyczekiwana gra od Square Enix

W 2023 roku na rynku zadebiutował Octopath Traveler 2. Gra od Square Enix spotkała się z uznaniem krytyków, zdobywając również wysokie oceny między innymi wśród użytkowników Steama. W ubiegłym roku twórcy informowali o planach na wydanie tytułu na konsole Xbox Series X/S, a według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, ma się to wydarzyć jeszcze w tym miesiącu.

Octopath Traveler 2 ma trafić na Xbox Series X/S i do Xbox Game Pass w tym miesiącu

Wiele wskazuje na to, że już niebawem Octopath Traveler 2 trafi do większej liczby graczy. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami (via eXputer), produkcja od Square Enix jeszcze w tym miesiącu ma zadebiutować na Xbox Series X/S, trafiając również do biblioteki usługi Xbox Game Pass. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.