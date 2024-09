Jeszcze jedna gra za darmo w Microsoft Store. W prezencie kolejne „urocze RPG”

W zeszłym tygodniu w Microsoft Store udostępniono za darmo Hero of the Kingdom: The Lost Tales 1. Okazuje się jednak, że to nie koniec darmówek dla użytkowników komputerów osobistych. Na wspomnianej platformie czeka bowiem kolejny prezent, który powinien przypaść do gustu wszystkim graczom PC zadowolonym z ostatniej niespodzianki.

Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 za darmo w Microsoft Store

Tym razem w Microsoft Store udostępniono za darmo grę Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2, której standardowa cena wynosi 32,49 złotych. Zainteresowani muszą jedynie udać się na stronę produkcji w cyfrowym sklepie Microsoftu, zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć niebieski przycisk „Pobierz”. Nie warto jednak zwlekać, ponieważ promocja obowiązuje jeszcze tylko przez 5 dni.