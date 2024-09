Kolejna gra PC za darmo w Microsoft Store. W prezencie „urocze przygodowe RPG”

Tym razem w Microsoft Store udostępniono za darmo grę Hero of the Kingdom: The Lost Tales 1, której standardowa cena wynosi 32,49 złotych. Zainteresowani muszą jedynie udać się na stronę produkcji w cyfrowym sklepie Microsoftu, zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć niebieski przycisk „Pobierz”. Jak wspomnieliśmy wyżej, warto się jednak pospieszyć, ponieważ promocja kończy się za 6 dni.

Podróżując dookoła świata, docierasz do miasta, które właśnie doświadczyło ataku smoka. Nikt nie wie, skąd pochodzi ta straszna bestia. Podczas gdy ludzie żyją w strachu, mały chłopiec, sierota imieniem Brent, marzy o heroicznych czynach, które przyniosą mu uznanie. Pragnienie sprawiedliwości prowadzi cię do wspólnej wyprawy wraz z Brentem. Musisz ruszyć prosto na niebezpieczne pustkowia, znaleźć smoka i stoczyć największą bitwę twojego życia. Twoja heroiczna odwaga i twoje umiejętności ocalą miasto od zła – czytamy w opisie gry.

Na koniec warto dodać, że Hero of the Kingdom: The Lost Tales 1 to prequel popularnej serii Bohater Królestwa. Wspomniana produkcja zadebiutowała w 2020 roku i może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam. Poniżej znajdziecie zwiastun dzieła deweloperów ze studia Lonely Troops.