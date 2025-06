Jest jeszcze nadzieja! Przyszłość Dragon Ball Super znów wygląda obiecująco

Dla fanów byłby to ogromny cios. Po śmierci Akiry Toriyamy w marcu 2024 roku to właśnie Toyotaro jest jedyną osobą odpowiedzialną za kontynuację mangi. Na szczęście, jak poinformowali organizatorzy Expo, doszło do błędu językowego i nieporozumienia. Według konta DBSHype, które powołuje się na informacje od Red_Ribbon_DBZ, panel Toyotaro na Japan Expo skupi się na jego pracy nad Dragon Ball Super oraz doświadczeniu jako mangaki — nie będzie dotyczył nowej serii.

Opis programu został źle sformułowany i błędnie przetłumaczony z języka francuskiego, co doprowadziło do fałszywego alarmu w społeczności fanów. Dzięki wyjaśnieniu tej sytuacji, uwaga fanów znów koncentruje się na wydarzeniu zaplanowanym na 6 lipca, które może przynieść nowe informacje o przyszłości serii.

Dragon Ball Super pozostaje w stanie zawieszenia od marca 2024 roku. Od tego czasu ukazał się tylko jeden rozdział, będący prequelem filmu Super Hero i oparty na materiale przygotowanym jeszcze przez Toriyamę. Od tamtej pory Toyotaro pojawiał się publicznie i wciąż chętnie mówił o serii, co sugeruje, że nadal ma wolę i energię, by ją kontynuować.

Wielu fanów podejrzewa, że opóźnienia mogą być związane z przygotowaniami do nowego arcu skupionego na postaci Black Friezy, ale równie możliwe, że twórca zmaga się z presją, by stworzyć zakończenie godne dziedzictwa Toriyamy. Dodatkowo w tle toczy się spór prawny między Shueishą, a Capsule Corp Tokyo o prawa do marki Dragon Ball, choć trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ może on mieć na publikację mangi.

Pomimo trudności, fani wyrażają duże zaufanie do Toyotaro. Wielu z nich cieszy się, że seria zostanie kontynuowana, nawet jeśli już bez udziału Toriyamy i są ciekawi, jak Dragon Ball Super będzie wyglądać pod pełną kontrolą jego następcy. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas nowe rozdziały, nowe starcia i — być może — kulminacja jednej z najważniejszych mangowych sag w historii.