Jesse w serialu The Last of Us wybrany. Gwiazda hitu Netflixa dołącza do obsady

W tym tygodniu ujawniono, kto wcieli w postać Abby w 2. sezonie The Last of Us od HBO. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Twórcy ujawnili bowiem kolejne nazwisko, które dołączy do obsady cieszącego się uznaniem serialu. Okazuje się, że w nowych odcinkach będziemy mieli okazję zobaczyć gwiazdę niedawnego hitu platformy Netflix.

W 2. sezonie serialu The Last of Us wystąpi gwiazda ostatniego hitu Netflixa

Jak można się było spodziewać, w 2. sezonie The Last of Us pojawi się Jesse. HBO potwierdziło natomiast, że we wspomnianą postać wcieli się Young Mazino. Amerykański aktor koreańskiego pochodzenia wystąpił w serialu Awantura, który zebrał bardzo dobre recenzje. Za wspomnianą rolę Mazino otrzymał nawet nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu lub filmie telewizyjnym.