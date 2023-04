Perfekcyjnie oceniany serial Netflixa wielką porażką. Drugi sezon nie powstanie?

Awantura zadebiutowała w miniony czwartek, 6 kwietnia i przez cztery pierwsze dni oglądano serial zaledwie przez 34 mln godzin. Wystarczyło to do zajęcia dopiero trzeciego miejsca na liście najpopularniejszych seriali. Jedna z najlepiej ocenianych produkcji Netflixa musiała uznać wyższość czwartemu sezonowi Miłość jest ślepa (43,1 mln godzin) oraz Nocnemu agentowi, który trzeci tydzień z rzędu zajmuje pierwsze miejsce, tym razem z wynikiem 130,4 mln godzin.

Wszystko wskazuje na to, że drugi sezon nie powstanie i sam Netflix nie zamierza go ogłaszać w najbliższym czasie. Dowodzi temu zgłoszenie Awantury do nagród Emmy jako serial limitowany lub antologię, zamiast w kategorii komedia. Chociaż twórca serialu, Lee Sung Jin, jeszcze przed premierą zapowiedział, że ma plany na kolejne sezonu, to platforma może ich jednak nie zamówić.