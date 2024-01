The Last of Us z Abby! Wybrano aktorkę do kontrowersyjnej roli w 2. sezonie serialu

HBO potwierdziło casting do ważnej roli w drugim sezonie The Last of Us.

Stacja ogłosiła, która aktorka wygrała casting do roli Abby w drugim sezonie The Last of Us. Wybór padł na Kaitlyn Dever, którą widzowie mogą kojarzyć z takich filmów, jak Nie ocali cię nikt, Szkoła melanżu, Bilet do raju, Rosaline, a także seriali Lekomania, Niewiarygodne i Ostatni prawdziwy mężczyzna. Ostatnio pojawiła się w epizodycznej roli w filmie W żałobie w drogę, który miał premierę na Netflixie w ubiegły piątek.

The Last of Us – Kaitlyn Dever obsadzona w roli Abby w 2. sezonie serialu

27-letnia aktorka wcieli się w Abby Anderson, która była krytykowana przez fanów gier The Last of Us. Postać opisywana jest jako utalentowana żołnierka, której czarno-białe spojrzenie na świat zostaje wystawione na próbę, gdy szuka zemsty za tych, których kocha.