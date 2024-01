Pszczelarz z pierwszymi recenzjami. Jason Statham zagrał w zaskakującym akcyjniaku

Pszczelarz to najnowszy film akcji Davida Ayera, reżysera takich hitów, jak Szybcy i wściekli, Furia i Legion Samobójców. Reżyser tym razem połączył siły z Jasonem Stathamem, który miał okazję ponownie skopać kilka tyłków na ekranie. Jeszcze przed premierą do sieci trafiły pierwsze recenzje Pszczelarza, który zbiera pozytywne opinie. W serwisie Rotten Tomatoes aż 72% z 81 recenzji jest pozytywnych, ze średnią oceną 5,9/10. Z kolei na Metacritic średnia nota wynosi 53/100 z 29 opinii.

Krytycy chwalą przede wszystkim dynamiczne sceny akcji, które dostarczają mnóstwa rozgrywki, w których Jason Statham daje popis swoich umiejętności. Aktor miał zaliczyć najlepszą rolę od lat, a David Ayer wrócić do korzeni swojej twórczości, dostarczając pretekstową, ale ciekawą historię. Nie wszystkim jednak fabuła przypadła do gustu i twierdzą, że jest zbyt prosta, a prezentowane wydarzenia zbyt głupie i nielogiczne. Z recenzji wynika, że fani Jasona Stathama otrzymają w Pszczelarzu to, co za polubili inne akcyjniaki z tym aktorem.

Pszczelarz – recenzje

To film akcji z rytmicznie prowadzoną fabułą, który może sprawić, że niektórzy widzowie uniosą brwi i będą z niej drwić, ale wielbiciele Stathama będą się śmiać i wiwatować podczas seansu – Collider

100% czystego Stathama i po wielu latach, gdy publiczność musiała zadowolić się rozcieńczoną odmianą, jest to mile widziany powrót do formy – The Wrap.

Mimo całej nudności akcja jest dynamiczna – często szokująco krwawa – i entuzjastycznie prowadzona przez Davida Ayera – The Telegraph.

Pszczelarz to wciągająca przejażdżka, a gdy akcja się zacznie, nigdy się nie kończy – Screen Rant.

Pszczelarz to najlepszy rodzaj złego filmu – to znaczy taki, który przedkłada rozrywkę nad pretensjonalność i uwzględnia zabawę, która z pewnością towarzyszy tak bezczelnie głupiemu, niezwykle brutalnemu założeniu – Variety.

Obserwowanie, jak kulogłowa gwiazda akcji pokonuje oddziały agentów rządowych i zbirów najemników, głównie nieuzbrojonych, jest wystarczająco zabawne. Chyba jeszcze bardziej w Imaxie – The Hollywood Reporter

Przypomina to częściowo ukończony szkic, którego okazjonalne przebłyski neonów służą jedynie przypomnieniu nam, jak niekompletna i leniwie skonstruowana jest reszta – Slant Magazine.