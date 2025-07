Jedno z najlepszych anime otrzyma aktorską wersję. Netflix wybrał już pierwszą gwiazdę

Serial oparty jest na rekordowo popularnym webtoonie, który od swojego debiutu na KakaoPage zgromadził łącznie 14,3 miliarda wyświetleń i od lat utrzymuje pozycję numer jeden zarówno w kategorii powieści, jak i komiksów internetowych. Oryginalna historia została napisana przez Chugonga jako web novel w 2016 roku, a następnie zaadaptowana do formy komiksu przez h-goona i rysownika Dubu, dyrektora Redice Studio.

Netflix ogłosił produkcję aktorskiego serialu opartego na światowym fenomenie Solo Leveling. W główną rolę Sung Jinwoo wcieli się wschodząca gwiazda południowokoreańskiego kina, Byeon Woo-seok. Aktor znany jest z takich produkcji, jak Kadeci na służbie, Record of Youth, Dziewczyna z XX wieku, czy Seonjae eobgo twieo.

Jinwoo to postać, która przechodzi ekstremalną przemianę i cieszę się, że mogę ją przedstawić światu w nowej formie. Ta rola to dla mnie zaszczyt i ogromne wyzwanie - powiedział Byeon Woo-seok.

Solo Leveling to historia Sung Jinwoo, najsłabszego z tzw. Łowców, który po niemal śmiertelnej misji zdobywa zdolność błyskawicznego rozwoju swoich umiejętności. Dzięki nowej mocy z outsidera przemienia się w ostatnią nadzieję ludzkości w walce z potężnymi potworami pojawiającymi się przez nadprzyrodzone Wrota.

Produkcją serialu zajmują się wspólnie Netflix, Kakao Entertainment i Sanai Pictures. Reżyserią projektu zajmą się Lee Hae-jun i Kim Byung-seo, znani ze wspólnych prac nad filmami Ashfall, Like a Virgin i Castaway on the Moon.

Wierzymy, że siła tej opowieści i jej globalna popularność zostaną podkreślone dzięki aktorskiemu podejściu i wyjątkowej obsadzie. To historia, która zasługuje na ekran w każdej formie - podkreślili producenci serialu.

Tymczasem animowana wersja Solo Leveling wciąż święci triumfy. W 2025 roku została pierwszą koreańską produkcją, która zdominowała Crunchyroll Anime Awards, wygrywając dziewięć głównych kategorii, w tym Anime Roku, Najlepszą Animację Akcji i Najlepszą Postać.