Jedna z najpopularniejszych serii dostępna do obejrzenia za darmo. Nadchodzi wielkie święto dla fanów

Dwie dekady temu książki Stephenie Meyer zmieniły oblicze literatury młodzieżowej i zapoczątkowały jedną z największych popkulturowych fenomenów XXI wieku. Z okazji 20. rocznicy premiery powieści Zmierzch Lionsgate przygotowało dla fanów prawdziwą ucztę i po raz pierwszy wszystkie filmy z serii trafią do darmowej dystrybucji na YouTube. Zmierzch – wszystkie odsłony serii za darmo na YouTube Maraton wystartuje 7 września o godzinie 21:00 czasu polskiego i potrwa do 15 września do 8:59 rano. Na oficjalnym kanale Lionsgate poświęconym sadze będzie można obejrzeć Zmierzch, Księżyc w nowiu, Zaćmienie oraz dwie części Przed świtem. Produkcje będą emitowane bez przerwy w pętli, tworząc tygodniowe wydarzenie dla wszystkich spragnionych nostalgii.

To jednak dopiero początek jubileuszowych atrakcji. Jesienią filmy powrócą na wielki ekran i od 29 października do 2 listopada saga zostanie ponownie wyświetlona w amerykańskich kinach. Partnerem przedsięwzięcia jest Fathom Entertainment, które chce połączyć kinowe seanse z klimatem halloweenowego sezonu. Dla fanów w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w miasteczku Forks w stanie Waszyngton, przygotowano coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Podczas „Forever Twilight in Forks Festival” całe miasto zamieni się w przestrzeń pełną paneli dyskusyjnych, tematycznych imprez i pokazów filmowych. W wydarzeniu weźmie udział sama Stephenie Meyer, a także producenci i twórcy odpowiedzialni za ekranizację książek. Równolegle startuje niezwykła trasa koncertowa „Twilight in Concert”. W 60 amerykańskich miastach fani obejrzą pierwszą część sagi w akompaniamencie orkiestry symfonicznej, która na żywo wykona kultową ścieżkę dźwiękową autorstwa Cartera Burwella.

Ray Nutt, prezes Fathom Entertainment, podkreślił znaczenie tego jubileuszu: Fani Zmierzchu należą do najbardziej oddanych na świecie, a ta ikoniczna seria filmowa stała się współczesnym klasykiem. Fathom Entertainment z radością pomaga przywrócić sagę na duży ekran w tej wyjątkowej formie. Wraz z Lionsgate świętujemy 20 lat od premiery pierwszej książki Stephenie Meyer i zachęcamy widzów do ponownego zanurzenia się w historii. Przypomnijmy jeszcze raz, że Saga Zmierzch dostępna będzie za darmo na YouTube od 7 do 15 września.

