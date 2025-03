Jedna z najgorętszych współczesnych aktorek zagra w filmie opartym na opowiadaniu z Reddita

Sydney Sweeney, uznawana za jedną z najgorętszych gwiazd Hollywood nowego pokolenia, znana z udziału w serialu Euforia i takich filmach jak Tylko nie ty i Niepokalana, wystąpi w nowym thrillerze Warner Bros. Film oparty jest na krótkim opowiadaniu Joe Cote'a, które pierwotnie pojawiło się na Reddicie (a dokładnie w subreddicie r/nosleep). Co ciekawe, scenariusz do produkcji napisał legendarny Eric Roth, znany z tekstów do takich hitów jak Forrest Gump (Oscar za najlepszy scenariusz adaptowany), Diuna, Czas krwawego księżyca.

Sydney Sweeney w adaptacji opowiadania z Reddita

Historia ma intrygujący punkt wyjściowy. Opowiada o młodej kobiecie, która pojawia się u progu pewnej rodziny, twierdząc, że jest ich córką, zaginioną dziesięć lat wcześniej. Jej prawdziwe intencje są jednak dalekie od niewinnych – w rzeczywistości planuje wykorzystać i oszukać członków rodziny. Prawa do ekranizacji były obiektem zaciętej walki, którą ostatecznie wygrało Warner Bros. Obecnie projekt nie ma jeszcze reżysera, ale przy takim scenariuszu i gwiazdorskiej obsadzie można spodziewać się dużej produkcji. Czekamy na więcej informacji o projekcie.