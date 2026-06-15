Jedna mechanika z Mafii w GTA 6? Fani chcą więcej realizmu

W ostatnich miesiącach Grand Theft Auto 6 zostało prawdopodobnie odmienione przez wszystkie możliwe przypadki. Trudno się dziwić.

Mowa wszak o prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej grze w historii. Grze, która będzie musiała z mierzyć się z ogromem oczekiwań. Benzynkę, ropę czy może gaz? Czyli pomysł z tankowaniem w GTA 6 Niektóre nadzieje graczy są jednak intrygujące. W serwisie Reddit powstał na przykład cały wątek poświęcony rozważaniom, czy Grand Theft Auto 6 powinno zapożyczyć jedną mechanikę znaną z serii Mafia. Mowa tutaj o systemie związanym z kontrolą poziomu paliwa. We wspomnianym mafijnym cyklu nie mogliśmy bowiem jeździć w nieskończoność, bo prędzej czy później bak świecił pustkami. Trzeba było więc albo regularnie odwiedzać staje benzynowe, albo też… zmieniać auta. W przypadku GTA 6 takie właśnie rozwiązanie, zdaniem niektórych udzielających się we wspomnianym wątku, zwiększyłoby immersyjność.

Wydaje się jednak, że akurat taki realizm nie wszystkim przypadłby do gustu, mocno ograniczając możliwości radosnej rozwałki. Problemem może być też np. kwestia dostosowania praktycznie wszystkiego. Weźmy takie misje – trudno zakładać, by gracze byli zachwyceni, gdy w trakcie pościgu nagle ich auto stanie z powodu utraty benzyny, co skutkować będzie porażką. Do tego również sztuczna inteligencja oraz obecny w świecie gry NPC musieliby uwzględniać, że coś takiego jak paliwo i stacje benzynowe istnieją. Dla wprawionego studia taka implementacja na pewno jest możliwa, ale trzeba byłoby poświęcić na to sporo czasu.

GramTV przedstawia:

Z drugiej strony tego typu mechaniki nie są Rockstarowi obce. Weźmy takie GTA: San Andreas, gdzie twórcy dodali możliwość wpływania na kondycję naszego bohatera. Mogliśmy chodzić na siłownię, by budować masę mięśniową i budować atletyczną sylwetkę, ale nic nie stało na przeszkodzie, by zamiast tego stać się regularnym gościem fastfoodów, hodującym dorodny bebzol. W obu wypadkach nasze działania wpływały jednak na statystyki CJ-a. Z kolei GTA 4 spróbowało pójść w kierunku bardziej realistycznej fizyki, podczas gdy GTA 5 wróciło do bardziej zręcznościowego stylu zabawy. Jakie zmiany przyniesie zatem Szóstka? Premiera Grand Theft Auto 6 ma mieć miejsce 19 listopada 2026 roku. Wtedy też gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2. W przypadku PC okazuje się natomiast, że ich posiadacze nie są dla Take-Two “głównymi odbiorcami”.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

