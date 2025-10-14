Jedna literówka i giniesz. Final Sentence to najdziwniejszy battle royale w historii

Gracze siedzą przy maszynach do pisania, a każdy błąd to śmierć.

Na rynek nadciąga ciekawy „battle royale na maszynach do pisania”. Mowa o Final Sentence, którego premiera zaplanowana jest na 4. kwartał 2025 roku. Gra jest niezwykle nietypową wariacją na temat wspomnianego gatunku, w której udział bierze jednocześnie do stu graczy. W Final Sentence przeżyją tylko ci, którzy piszą bez literówek. Battle royale, jakiego jeszcze nie było W Final Sentence, zamiast dynamicznej akcji i strzelanin, liczy się szybkie pisanie na maszynie. Cała zabawa polega na tym, by pisać tak, jakby od tego zależało życie – co w tym przypadku jest prawdą – ponieważ jedna literówka może oznaczać natychmiastową śmierć od kuli. Za stworzenie tego intrygującego tytułu odpowiada jeden deweloper, działający pod pseudonimem Button Mash.

Twórca ujawnił, że geneza pomysłu na Final Sentence narodziła się z jego osobistych problemów. Button Mash przyznał, że sam jest notorycznie zły w pisaniu na klawiaturze, dlatego poszukiwał angażujących i zabawnych sposobów na poprawę swoich umiejętności – w ten sposób zrodziła się idea gry. Gracze budzą się w przerażającym otoczeniu. Wszyscy siedzą przy biurkach, na których umieszczono przestarzałe maszyny do pisania. Nad nimi tyka zegar, a przy każdym biurku stoi zamaskowany człowiek trzymający rewolwer. W każdej broni znajduje się pojedynczy nabój, a każdy popełniony błąd, może doprowadzić do śmierci.

Co ciekawe, polecenia tekstowe, które gracze muszą przepisać w Final Sentence, nawiązują do filmów i popkultury. Wśród przykładów wymienia się frazy takie jak „Press F to pay respects” oraz „Hide yo kids, hide yo wife”. Button Mash zapewnia, że Final Sentence oferuje praktyczne zastosowania w świecie rzeczywistym. Gra wykorzystuje system rankingowy, który na bieżąco ocenia wydajność gracza i wskazuje obszary wymagające poprawy. Final Sentence ma trafić na platformę Steam w czwartym kwartale 2025 roku, choć konkretna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Zainteresowani mogą wypróbować wersję demonstracyjną gry.

