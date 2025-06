Jeden z twórców z Pixara odszedł ze studia, by nakręcić tę animację. Netflix właśnie pokazał jej zwiastun

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun animowanej komedii przygodowej In Your Dreams. Nowa produkcja opowiada o 12-letniej Stevie i jej 8-letnim bracie Elliocie, którzy odkrywają magiczną książkę obrazkową. Znajdują w niej wiadomość, że każde marzenie może się spełnić. Wyruszają więc w podróż do świata snów, by odnaleźć legendarnego Sandmana i poprosić go o spełnienie ich największego pragnienia – stworzenia idealnej rodziny.

In Your Dreams – jest pierwszy zwiastun

W trakcie niezwykłej wyprawy dzieci spotykają m.in. Baloney Tony’ego – ukochaną, dawno zaginioną pluszową zabawkę Elliota, jednooką żyrafę z potarganą grzywą oraz królową koszmarów. W obsadzie głosowej filmu znaleźli się Craig Robinson jako Baloney Tony, Simu Liu jako ojciec, Cristin Milioti jako matka, Jolie Hoang-Rappaport jako Stevie oraz Elias Janssen jako Elliot. Do obsady dołączyli również Omid Djalili, Gia Carides, Sung Won Cho i Zachary Noah Piser.