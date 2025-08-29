Jeden z najdłuższych streamów YouTube zakończony. Miliony widzów obejrzały zestawienie sław

YouTube przez lata przeszedł ogromne zmiany, a twórcy walczą o uwagę wśród algorytmów i konkurencyjnych kanałów. W tym kontekście wyjątkowy okazał się stream zatytułowany „Top 1252802 People”, który trwał 1392 godziny, 30 minut i 25 sekund – czyli prawie 58 dni. Materiał obejrzało około 1,2 mln osób, a w trakcie transmisji pokazano ponad milion znanych osobistości, od aktorów po wynalazców i historyczne postacie.

„Top 1252802 People” – kto znalazł się na liście?

Stream pokazał całą gamę postaci – od Hideo Kojimy, który znalazł się w pierwszej setce, po losowo wybrane osoby, prawdopodobnie zaciągnięte z Wikipedii. Na końcu streamu pierwsze trzy miejsca zajęli: Dwayne Johnson, Isaac Newton i Leonardo da Vinci, co potwierdziło zakończenie transmisji. Nie brakowało przy tym wielu przypadkowych i mniej znanych postaci, co nadało materiałowi charakterystyczny, humorystyczny wydźwięk.