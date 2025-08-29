Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najdłuższych streamów YouTube zakończony. Miliony widzów obejrzały zestawienie sław

Mikołaj Berlik
2025/08/29 20:00
0
0

Na YouTube zakończył się prawie dwumiesięczny stream „Top 1252802 People”, prezentujący ponad milion znanych osób.

YouTube przez lata przeszedł ogromne zmiany, a twórcy walczą o uwagę wśród algorytmów i konkurencyjnych kanałów. W tym kontekście wyjątkowy okazał się stream zatytułowany „Top 1252802 People”, który trwał 1392 godziny, 30 minut i 25 sekund – czyli prawie 58 dni. Materiał obejrzało około 1,2 mln osób, a w trakcie transmisji pokazano ponad milion znanych osobistości, od aktorów po wynalazców i historyczne postacie.

Youtube
Youtube

„Top 1252802 People” – kto znalazł się na liście?

Stream pokazał całą gamę postaci – od Hideo Kojimy, który znalazł się w pierwszej setce, po losowo wybrane osoby, prawdopodobnie zaciągnięte z Wikipedii. Na końcu streamu pierwsze trzy miejsca zajęli: Dwayne Johnson, Isaac Newton i Leonardo da Vinci, co potwierdziło zakończenie transmisji. Nie brakowało przy tym wielu przypadkowych i mniej znanych postaci, co nadało materiałowi charakterystyczny, humorystyczny wydźwięk.

Pomimo określenia streamu przez twórcę i użytkowników subreddita r/youtube jako „najdłuższego”, w rzeczywistości nie pobił on rekordu Lofi Girl, której transmisja rozpoczęła się w lipcu 2022 roku i trwała znacznie dłużej.

GramTV przedstawia:

Obecnie stream jest niedostępny na YouTube, ale twórca planuje przesłać cały materiał na platformę, umożliwiając jego obejrzenie w dowolnym tempie. Oznacza to, że mimo zakończenia transmisji, zainteresowani będą mogli ponownie zapoznać się z dwumiesięcznym zestawieniem najbardziej znanych osób na świecie.

Choć stream nie pobił absolutnego rekordu czasu trwania, jego unikalność polegała na skali i koncepcie. Zestawienie ponad miliona postaci i niemal dwa miesiące transmisji w jednym materiale to przykład kreatywnej i humorystycznej zawartości, która mimo swojej absurdalności przyciągnęła uwagę ponad miliona widzów.

Źródło:https://www.youtube.com/live/V2eya0pvB9A

Tagi:

News
rekord
YouTube
transmisja
live
transmisje live
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112