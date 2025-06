Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction trafi do kin dużo wcześniej? Film zebrał entuzjastyczne opinie

To miał być hit 2026 roku, ale Amazon może planować przyśpieszoną premierę.

Projekt Hail Mary to jeden z najważniejszych nadchodzących filmów science fiction. Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Andy’ego Weira, autora Marsjanina. Film w reżyserii Phila Lorda i Chrisa Millera, twórców Lego: Przygoda i Spider-Man: Uniwersum otrzymał pokazy testowe, po których opinie były bardzo entuzjastyczne. To mogło skłonić Amazon do przemyślenia, czy nie wypuścić filmu jeszcze w tym roku.

Projekt Hail Mary już prawie ukończony? Film może zadebiutować w kinach jeszcze w tym roku

Jak podaje serwis World of Reel, według osoby obecnej na zamkniętym pokazie testowym, film wywołał ogromne wrażenie i porównywany jest do takich tytułów jak Arrival i Interstellar.