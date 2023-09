Jason Statham ma swoją teorię na temat porażki Niezniszczalnych 4

Powodów może być kilka i większość z nich jest związanych z konfliktem gwiazdora z producentami wokół fabuły oraz decyzjami personalnymi.

O tym jak ważny dla filmu jest Sylvester Stallone, mówił ostatnio inny gwiazdor kina akcji, Jason Statham. Aktorowi wyraźnie nie podobał się mizerny udział Stallone.

W tej konkretnej historii jest on nieobecny z powodów, o których nie mówimy. Musimy przeprawić się przez ocean bez niego. Jest coś w tym, że nie ma go w pobliżu, co nie jest w porządku, a więc jakoś przez to przechodzimy. Historia jest historią, staramy się dać z siebie wszystko, ale najlepsze dni są wtedy, gdy jest na planie.